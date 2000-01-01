Обо мне
Услуги
Контакты
+7 (917) 384-44-06
Бизнес-консультант
Артем Ширяев
Стратегия развития компании
Стратегический маркетинг
Нормализация процессов в бизнесе
Портфельное и проектное управление
Развитие продуктов и стартапов
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Консультационные услуги
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Консультация по
развитию бизнеса
Разработка / переосмысление бизнес-модели
Определение
наиболее привлекательных направлений развития
бизнеса
Масштабирование бизнеса
Сопровождение реализации стратегии развития
МАРКЕТИНГ
Формирование
маркетинговой стратегии
Проектирование
пути клиента
Управление клиентской лояльностью
Выход на новые рынки
DIGITAL ПРОДУКТЫ И СТАРТАПЫ
Развитие стартапов
Проверка гипотез
Подготовка презентации для инвестора
НОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В БИЗНЕСЕ
Диагностика и аудит
Консультация по
ведению бизнеса
Развитие
отдела продаж
Систематизация бизнеса
Оптимизация бизнес-процессов
Мотивация сотрудников компании
Управление стоимостью
компании
Антикризисное управление
ПОРТФЕЛЬНОЕ И ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Создание
проектного офиса
Разработка методологии планирования и отчетности на проектах
Разработка и внедрение
системы управления проектами
ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ КО МНЕ
АРТЕМ ШИРЯЕВ
Помогаю систематизировать бизнес, увидеть точки роста и масштабироваться.
Опыт работы с компаниями, годовой оборот которых
от 7 млн до 6 млрд руб.
Обширная
проектная экспертиза
в различных сферах
Консультирую по развитию стартапов на каждой из стадий
Практика
в B2B и B2C сегменте
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Моя экспертиза
Стратегическое развитие компании
Стратегический маркетинг
Управление цифровым продуктом и стартапом
Венчурные фонды и инвестиционная оценка
Оптимизация и автоматизация бизнес процессов
Портфельное и проектное управление
Антикризисное управление
Дипломы и сертификаты
MBA (Master of Business Administration), "
Предпринимательство и управление компанией"
MBA (Master of Business Administration)
, "Digital продукты и стартапы"
Project Management Professional (PMP)
- профессионал в области управления проектами.
Project Management Institute
КТО ОБРАЩАЕТСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
Начинающие предприниматели.
Действующие предприниматели по вопросам ведения, развития и масштабирования бизнеса.
Предприниматели которые столкнулись с трудностями и находятся в поисках решений.
КАК ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Запишитесь на консультацию оставив заявку в форме ниже. Я позвоню вам, согласуем время и суть вопроса.
КАК ПРОХОДИТ БИЗНЕС КОНСУЛЬТАЦИЯ
Все консультации, стратегические бизнес сессии могут проходить онлайн (по телефону, WhatsApp или Telegram, видео-связь) или на очной встрече
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Мы уважаем Ваши права на неприкосновенность личных данных и обязуемся защищать Ваши персональные данные, не передавая их третьим лицам.
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Свяжитесь со мной
Мы уважаем Ваши права на неприкосновенность личных данных и обязуемся защищать Ваши персональные данные, не передавая их третьим лицам.
+7 (917) 384-44-06
a.shiryaev@probusiness.expert