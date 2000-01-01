+7 (917) 384-44-06
Бизнес-консультант
Артем Ширяев
  • Стратегия развития компании
  • Стратегический маркетинг
  • Нормализация процессов в бизнесе
  • Портфельное и проектное управление
  • Развитие продуктов и стартапов
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Консультационные услуги
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
  • Консультация по развитию бизнеса
  • Разработка / переосмысление бизнес-модели
  • Определение наиболее привлекательных направлений развития бизнеса
  • Масштабирование бизнеса
  • Сопровождение реализации стратегии развития
МАРКЕТИНГ
  • Формирование маркетинговой стратегии
  • Проектирование пути клиента
  • Управление клиентской лояльностью
  • Выход на новые рынки
DIGITAL ПРОДУКТЫ И СТАРТАПЫ
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  • Развитие стартапов
  • Проверка гипотез
  • Подготовка презентации для инвестора
НОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В БИЗНЕСЕ
  • Диагностика и аудит
  • Консультация по ведению бизнеса
  • Развитие отдела продаж
  • Систематизация бизнеса
  • Оптимизация бизнес-процессов
  • Мотивация сотрудников компании
  • Управление стоимостью компании
  • Антикризисное управление
ПОРТФЕЛЬНОЕ И ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
  • Создание проектного офиса
  • Разработка методологии планирования и отчетности на проектах
  • Разработка и внедрение системы управления проектами

ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ КО МНЕ

АРТЕМ ШИРЯЕВ

  • Помогаю систематизировать бизнес, увидеть точки роста и масштабироваться.
  • Опыт работы с компаниями, годовой оборот которых от 7 млн до 6 млрд руб.
  • Обширная проектная экспертиза в различных сферах
  • Консультирую по развитию стартапов на каждой из стадий
  • Практика в B2B и B2C сегменте
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Моя экспертиза
  • Стратегическое развитие компании
  • Стратегический маркетинг
  • Управление цифровым продуктом и стартапом
  • Венчурные фонды и инвестиционная оценка
  • Оптимизация и автоматизация бизнес процессов
  • Портфельное и проектное управление
  • Антикризисное управление
Дипломы и сертификаты
  • MBA (Master of Business Administration), "Предпринимательство и управление компанией"
  • MBA (Master of Business Administration), "Digital продукты и стартапы"
  • Project Management Professional (PMP) - профессионал в области управления проектами. Project Management Institute
КТО ОБРАЩАЕТСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
  • Начинающие предприниматели.
  • Действующие предприниматели по вопросам ведения, развития и масштабирования бизнеса.
  • Предприниматели которые столкнулись с трудностями и находятся в поисках решений.
КАК ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Запишитесь на консультацию оставив заявку в форме ниже. Я позвоню вам, согласуем время и суть вопроса.
КАК ПРОХОДИТ БИЗНЕС КОНСУЛЬТАЦИЯ
Все консультации, стратегические бизнес сессии могут проходить онлайн (по телефону, WhatsApp или Telegram, видео-связь) или на очной встрече
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Мы уважаем Ваши права на неприкосновенность личных данных и обязуемся защищать Ваши персональные данные, не передавая их третьим лицам.
Записаться на консультацию
Мы уважаем Ваши права на неприкосновенность личных данных и обязуемся защищать Ваши персональные данные, не передавая их третьим лицам.
+7 (917) 384-44-06
a.shiryaev@probusiness.expert